ENG VS AFG World Cup 2023 Live: इंग्लैंड की नजरें 'नेट रन रेट' पर, आज अफगानिस्तान से मुकाबला

ICC World Cup 2023 ENG vs AFG Live Score: इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर नेट रन रेट सुधारना चाहेगी, हालांकि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है. इस मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

England vs Afghanistan LIVE Score Updates, Cricket World Cup 2023, Eng vs Afg Live Scorecard: वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान (ENG VS AFG) की टीम आमने-सामने होगी. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंग्लैंड-अफगानिस्तान वर्ल्ड कप मैच की पूरी डिटेल्स: (ENG vs AFG World Cup 2023 Match full details)

मैच की तारीख– 15 अक्टूबर 2023

वेन्यू- अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

समय- दोपहर दो बजे

प्रसारण- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग– डिजनी प्लस हॉटस्टार

इंग्लैंड और अफगानिस्तान (ENG VS AFG) के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले दोनों टीमें दो बार वनडे में आमने-सामने हुई थी. दोनों ही मैच में इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज की थी. अफगानिस्तान को अभी भी इंग्लैंड के खिलाफ पहली जीत का इंतजार है. इंग्लैंड की टीम की नजरें इस मैच में नेट रन रेट पर होगी. इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान (ENG VS AFG) के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज कर नेट रन रेट सुधारना चाहेगी, हालांकि अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है.

