नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) का सबसे बड़ा उलटफेर करने वाली अफगानिस्तान के कप्तान हशमुतल्लाह शाहिदी ने कहा कि वह और उनकी टीम इस टूर्नामेंट में कुछ और भी सरप्राइज करने को बेताब हैं. रविवार को उसने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड को 69 रनों से मात दी. इस बेहतरीन जीत के बाद आने वाले मैचों के लिए उसके हौसले बुलंद हैं. वर्ल्ड कप इतिहास में यह उसकी सिर्फ दूसरी ही जीत है. इससे पहले उसने साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को हराया था.

अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी ने इस जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ओपनिंग बल्लेबाजों की भी जमकर तारीफ की, जिनकी बदौलत उसने इंग्लैंड के सामने 285 रनों की चुनौती पेश की और उसके स्पिनरों को इंग्लैंड पर धावा बोलने का मौका मिला. रहमानुल्लाह गुरबाज (80) और इब्राहिम जादरान (28) ने ओपनिंग विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की.

इसके बाद उसका मिडल ऑर्डर का प्रदर्शन फीका रहा लेकिन निचले क्रम में उतरे इकराम अलीखिल ने 58 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को बखूबी आगे बढ़ाया. अंत के ओवरों में राशिद खान (23) और मुजीब उर रहमान (28) के उपयोगी योगदान देते हुए टीम का स्कोर 284 पहुंचाने में मदद की.

Afghanistan Made History by Defeating England in the ICC Men’s Cricket World Cup 🥰👏

Full report here: https://t.co/TThu8E4a8W pic.twitter.com/3NtNz5d25Q

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 15, 2023