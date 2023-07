ENG vs AUS: हैरी ब्रूक और क्रिस वोक्स ने बल्ले से किया कमाल, इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया

ENG vs AUS, 3rd Ashes Test 2023: हैरी ब्रूक और क्रिस वोक्स की शानदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने एशेज सीरीज 2023 के तीसरे और रोमांचक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को तीन विकेट से हरा दिया. मेजबान टीम को हेडिंग्ले के लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट को जीतने के लिए 251 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने चौथे दिन रविवार को सात विकेट खोकर हासिल कर लिया. तीसरा टेस्ट हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी पांच मैचों की एशेज सीरीज में 2-1 से आगे है.

मेजबान टीम के लिए उसकी दूसरी पारी में हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. वह टीम के 230 के स्कोर पर सातवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. ब्रूक को मिचेल स्टार्क ने अपना शिकार बनाया. ब्रूक ने 93 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 75 रन की शानदार पारी खेली.

उनके अलावा जैक क्रॉली ने 44, बेन डकेट ने 23, मोईन अली ने 5, जो रूट ने 21, कप्तान बेन स्टोक्स ने 13, क्रिस वोक्स ने नाबाद 32 और मार्क वुड ने नाबाद 16 रनों का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 5 और कप्तान पैट कमिंस तथा मिचेल मार्श ने एक-एक विकेट चटकाए.

इससे पहले, तीसरे दिन का अधिकतर खेल बारिश की भेंट चढ़ गया. इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम 4 विकेट पर 116 रन से आगे खेलते हुए 224 रन पर ऑलऑउट हो गई और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 251 रनों का लक्ष्य रख दिया.

तीसरे दिन की खेल समाप्ति तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के लिए 27 रन बना लिए थे. मैच के तीसरे दिन बारिश के कारण दो सत्र का खेल संभव नहीं हो पाया. आखिरी सत्र में ऑस्ट्रेलिया की टीम 116/4 के स्कोर के साथ बल्लेबाजी करने उतरी. ट्रेविस हेड को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे टिक नहीं सका. ट्रेविस हेड ने 77 रन की पारी खेली. मिशेल स्टॉर्क ने 28 और मिशेल स्टॉर्क ने 16 रन की पारी खेली.