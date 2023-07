ENG Vs AUS 5th Test: स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड को जीत दिलाकर टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, एशेज सीरीज 2-2 से ड्रॉ

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज 2023 का पांचवां और अंतिम टेस्ट रोमांचक मोड़ पर जाकर समाप्त हुआ, जिसमें मेजबान इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हरा दिया. 384 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच के पांचवें और अंतिम दिन जीत के लिए 249 रन बनाने थे, लेकिन टीम 334 रन पर सिमट गई. कंगारुओं की हार की सबसे बड़ी वजह 11 रन के अंदर ही 4 विकेट का आउट होना था.

ब्रॉड ने कैरी को आउट करके इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाकर अपने टेस्ट करियर को अलविदा कहा. ब्रॉड ने अपने टेस्ट करियर में 604 विकेट चटकाए.

ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट दो विकेट से जबकि दूसरा टेस्ट 43 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद इंग्लैंड ने तीसरा टेस्ट तीन विकेट से जीत लिया था. वहीं, मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट ड्रॉ रहा था. पांचवां टेस्ट हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एशेज सीरीज अपने बरकरार रखी है. हालांकि मौजूदा सीरीज 2023 दोनों टीमों के बीच 2-2 से ड्रॉ रही.

ऑस्ट्रेलिया ने अपने चौथे दिन के स्कोर बिना किसी नुकसान के 135 रन से आगे खेलना शुरू किया. उस्मान ख्वाजा ने 69 और उनके सलामी जोड़ीदार डेविड वॉर्नर ने अपनी पारी को 58 रन से आगे बढ़ाया. मेहमान टीम ने पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को लंच तक 3 विकेट पर 238 रन का स्कोर बना लिए.

बारिश के कारण लंच के बाद और चाय के बीच का खेल नहीं हो सका. अंतिम सत्र में खेल शुरू होने पर मोईन ने हेड को स्लिप में जो रूट के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा. अगले ओवर में वोक्स ने स्मिथ को भी दूसरी स्लिप में जैक क्राउली के हाथों कैच करा दिया. मोईन ने अगले ओवर में मिशेल मार्श (06) को विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराया जबकि वोक्स ने मिशेल स्टार्क (09) की पारी का अंत किया..

कप्तान पैट कमिंस (09) मोईन का तीसरा शिकार बने जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 264 रन से आठ विकेट पर 294 रन हो गया. स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच चौथे विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी जरूर हुई. लेकिन इसके बाज मेहमान टीम लड़खड़ा गई. उस्मान ख्वाजा ने 72, डेविड वॉर्नर ने 60, स्टीव स्मिथ ने 54 और ट्रेविस हेड ने 43 रनों की पारी खेली.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 294 के स्कोर पर कप्तान पैट कमिंस (9) के रूप में अपना आठवां विकेट खो दिया था, लेकिन फिर एलेक्स कैरी और टॉड मर्फी ने नौवें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी करके टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश की. हालांकि तभी स्टुअर्ट ब्रॉड ने मर्फी को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को नौवां झटका दे दिया. ब्रॉड का दूसरी पारी में यह पहला विकेट था.

हालांकि एलेक्स कैरी के रूप में अभी भी ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद क्रीज पर डटी हुई थी और जोश हेजलवुड उनके साथ दूसरी छोर पर खड़े थे. इसके बाद ब्रॉड ने कैरी को आउट करके इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाकर अपने टेस्ट करियर को अलविदा कहा.

मेजबान इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में क्रिस वोक्स को चार, मोईन अली को तीन और स्टुअर्ट ब्रॉड को दो जबकि मार्क वुड को एक सफलता मिली.