IND vs ENG: भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 0 पर आउट होते ही जॉनी बेयरस्टो के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

राजकोट: भारत के खिलाफ राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहे तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. मुकाबले के दिन तीसरे दिन शनिवार को इंग्लैंड ने दो विकेट पर 207 रन से आगे खेलना शुरू किया. मेहमान टीम को तीसरा झटका जो रूट के रूप में 224 रन के स्कोर पर लगा. उन्हें जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया.

जो रूट के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए बेयरस्टो अपनी पारी के दौरान कुलदीप यादव के ओवर में पहले तीन गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए. इसके बाद 40.4 ओवर में वह पगबाधा आउट हो गए. बेयरस्टो ने इस आउट के खिलाफ रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकार रखा. खाता खोले बिना आउट होने के बाद बेयरस्टो के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

34 साल के बेयरस्टो टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा बार शून्य (Most ducks vs India in Tests) पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा आठवीं बार खाता खोलो बिना आउट हुए हैं. इससे पहले, यह अनचाहा रिकॉर्ड पाकिस्तान के दानिश कनेरिया और ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के नाम था, जोकि टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ 7-7 बार शून्य पर आउट हुए थे. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉर्न और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 6-6 बार भारत के खिलाफ टेस्ट में शून्य पर आउट हुए.

साल 2021 के बाद से जॉनी बेयरस्टो का एशिया में टेस्ट में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है. उन्होंने 13 पारियों में 22.08 की औसत से 265 रन ही बनाए हैं. इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 47 रन का रहा है. जॉनी बेयरस्टो साथ ही चार बार खाता खोले बिना आउट हुए हैं. स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 99 टेस्ट मैचों की 173 पारियों में 5902 रन बनाए हैं. उन्होंने अब तक 26 अर्धशतक और 12 शतक बनाए हैं.