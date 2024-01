Hindi Cricket Hindi

Eng Vs Ind Ollie Pope Made Highest Score By England Batter In The Second Innings In Asia

IND vs ENG 1st test: ओली पोप ने रचा इतिहास, यह कीर्तिमान बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

Highest score by England batter in the second innings in Asia: इंग्लैंड के लिए 39वां टेस्ट मैच खेल रहे 26 साल के ओली पोप का टेस्ट क्रिकेट में यह पांचवां शतक है. उनके नाम एक दोहरा शतक भी है.

हैदराबाद: भारत के खिलाफ यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (IND vs ENG 1st Test) की दूसरी पारी में इंग्लिश बल्लेबाज ओली पोप (Ollie Pope) के बल्ले से लगातार रन बरस रहे हैं. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पोप ने मैच के तीसरे दिन शतक ठोककर मैच में बैकफुट पर धकेल दिया और अब उन्होंने चौथे दिन यानी के रविवार को भी अपने निजी स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया है. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 401 रन के आंकड़े को पार कर लिया है. पोप 189 रन बनाकर खेल रहे हैं. पोप ने इसके साथ ही अपने नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.

अपनी दूसरी पारी में 177 रन के स्कोर तक पहुंचते ही ओली पोप के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. पोप अब एशिया में किसी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज (Highest score by England batter in the second innings in Asia) बन गए हैं. पोप से पहले यह रिकॉर्ड एलिस्टेयर कुक के नाम था, जिन्होंने 2012 में अहदाबाद में भारत के खिलाफ ही दूसरी पारी में 176 रन की पारी खेली थी.

डेविड गोवर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 1984 में लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में नाबाद 173 रन की पारी खेली थी. इसके बाद केन बेरिंग्टन ने कानपुर में 1961 में भारत के खिलाफ 172 रन बनाए थे. वहीं. कीटन जेनिंग्स ने 2018 में श्रीलंका के गॉल में दूसरी पारी में नाबाद 146 रन की पारी खेली थी.

इंग्लैंड के लिए 39वां टेस्ट मैच खेल रहे 26 साल के ओली पोप का टेस्ट क्रिकेट में यह पांचवां शतक है. उनके नाम एक दोहरा शतक भी है.

एशिया में दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज द्वारा बनाया सर्वोच्च स्कोर:

ओली पोप – 177* बनाम भारत 2024 (हैदराबाद)

सर एलिस्टर कुक – 176 बनाम भारत, 2012 (अहमदाबाद)

डेविड गॉवर – 173* बनाम PAK, 1984 (लाहौर)

केन बैरिंगटन – 172 बनाम भारत, 1961 (कानपुर)

कीटन जेनिंग्स – 146* बनाम श्रीलंका, 2018 (गॉल).