Hindi Cricket Hindi

Eng Vs Ind Shoaib Bashir Claimed His Maiden Test Five Wicket Haul Vs India In Ranchi Test

IND vs ENG: पाकिस्तानी मूल के शोएब बशीर ने टेस्ट में हासिल किया एक और खास मुकाम, ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने

Shoaib Bashir claimed his maiden Test five-wicket: बशीर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 119 रन देकर करियर में पहला बार 5 विकेट हॉल लिया. उनके अलावा टॉम हार्टली ने तीन और जेम्स एंडरसन ने दो विकेट चटकाए.

Shoaib Bashir claimed his maiden Test five-wicket haul

रांची: इंग्लैंड के युवा ऑफ स्पिनर शोएब बशीर ( Shoaib Bashir) ने अपने दूसरे टेस्ट मैच में ही एक खास मुकाम हासिल कर लिया है. बशीर के 5 विकेट हॉल के दम पर इंग्लैंड ने रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन रविवार को भारत को उसकी पहली पारी में 307 रनों पर समेट दिया. भारतीय टीम इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए गए 353 रनों के जवाब में 46 रन पीछे है. बशीर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 119 रन देकर करियर में पहला बार 5 विकेट हॉल लिया. उनके अलावा टॉम हार्टली ने तीन और जेम्स एंडरसन ने दो विकेट चटकाए.

Trending Now

अपने इस प्रदर्शन के दम पर बशीर अब इंग्लैंड के लिए टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले दूसरे युवा गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने 20 साल और 135 दिन में करियर में पहली बार पांच विकेट हॉल हासिल किया. इंग्लैंड के लिए टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज होने का रिकॉर्ड रेहान अहमद के नाम हैं. रेहान ने 2022 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 18 साल और 128 दिन की उम्र में करियर में पहली बार पांच विकेट हॉल लिया था.

You may like to read

IND vs ENG: अश्विन ने जड़ा एक और अनोखा शतक, यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने

पाकिस्तानी मूल के बशीर साथ ही भारत के खिलाफ पांच विकेट हॉल लेने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के पॉल एडम्स पहले लिस्ट पर हैं, जिन्होंने 1996 में 19 साल और 233 दिन की उम्र में भारत के खिलाफ टेस्ट में पांच विकेट हॉलल लेने का रिकॉर्ड बनाया था. बशीर ने भारत के खिलाफ पहली पारी में यशस्वी जायसवाल (73), शुभमन गिल (38), रजत पाटीदार (17), रवींद्र जडेजा (12) और आकाशदीप (9) को अपना शिकार बनाया.

मैच की बात करें तो इंग्लैंड के पहली पारी में बनाए गए 353 रनों के जवाब में भारत ने तीसरे दिन रविवार को अपनी पहली पारी में 307 रन का स्कोर बनाया. ध्रुव जुरेल 149 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुए. वह अपने पहले शतक से चूक गए. भारत के लिए जुरेल के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 73, शुभमन गिल ने 38 और कुलदीप यादव ने 28 रन बनाए. बशीर के अलावा टॉम हार्टली ने तीन और जेम्स एंडरसन ने दो विकेट चटकाए.

इससे पहले, दिन के खेल की शुरुआत इंग्लैंड टीम के 353 रन के स्कोर पर ऑलआउट होने के साथ हुई. मेहमान टीम के लिए पूर्व कप्तान जो रूट ने सर्वाधिक 122 (274) रन बनाए. उनके अलावा ओली रॉबिनसन ने भी 96 गेंदो पर 58 रन की अहम पारी खेली. भारत के लिए सीनियर स्पिनर रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए, जबकि डेब्यूटेंट आकाश दीप को तीन और मोहम्मद सिराज को दो सफलता मिली.

टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले इंग्लैंड के लिए युवा गेंदबाज

18 वर्ष 128 दिन- रेहान अहमद 5/48 vs पाकिस्तान, कराची 2022

20 वर्ष 135 दिन- शोएब बशीर 5/119 vs भारत, रांची 2024

20 वर्ष 182 दिन- बिल वोस 7/70 vs वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन 1930

20 वर्ष 298 दिन- जेम्स एंडरसन 5/73 vs जिम्बाब्वे, लॉर्ड्स 2003