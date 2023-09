जॉनी बेयरस्टो (60 गेंद में नाबाद 86 रन) और हैरी ब्रूक (36 गेंद में 67 रन) की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद डेब्यू मैच में गस एटकिंसन की घातक गेंदबाजी (4/20) से इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 95 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने चार मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 199 रन का लक्ष्य रखा था, न्यूजीलैंड की टीम 13.5 ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई. सीरीज का तीसरा मैच रविवार तीन सितंबर को खेला जाएगा.

बेयरस्टो और ब्रूक की पारी से इंग्लैंड का विशाल स्कोर

इंग्लैंड ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. विल जैक्स 19 रन (11 गेंद) जल्दी आउट हो गए, वहीं डेविड मलान खाता भी नहीं खोल सके. दो विकेट जल्दी गिरने के बाद जॉनी बेयरस्टो और हैरी ब्रूक ने मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. हैरी ब्रूक ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया. ब्रूक 36 गेंद में 67 रन (पांच चौका, पांच छक्का) की पारी खेलकर आउट हुए. ब्रूक और बेयरस्टो के बीच 131 रन की साझेदारी हुई. मोईन अली (06 रन) ने निराश किया. बेयरस्टो ने 60 गेंद में नाबाद 86 रन (08 चौका, चार छक्का) और कप्तान जोस बटलर ने आठ गेंद में नाबाद 13 रन बनाए. इंग्लैंड ने 20 ओवर में चार विकेट पर 198 रन का स्कोर खड़ा किया. ईश सोढ़ी ने दो विकेट लिए, वहीं सेंटनर और साउदी को एक-एक सफलता मिली.