न्‍यूजीलैंड की टीम के कप्‍तान केन विलियसन (Kane Williamson) खेल भावना का किस कदर ख्‍याल रखते हैं इसका ताजातरीन मामला मंगलवार को इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच के दौरान सामने आया. विलियसमन ने (England vs New Zealand) डाइव लगाकर कैच लपका और जोस बटलर (Jos Buttler) के विकेट का जश्‍न मनाने लगे. तीसरे अंपायर की मदद ली गई जिसमें पता चला कि गेंद तो जमीन पर छू गई थी. इसके बाद विलियसमन ने बड़ा दिल दिखाते हुए बटलर से माफी मांगी.Also Read - WATCH: खराब फॉर्म से गुजर रहे केएल राहुल के मदद कर रहे हैं विराट कोहली, नेट्स में दिए टिप्स

छठे ओवर में मिशेल सेंटनर गेंदबाजी पर थे. तीसरी गेंद पर बटलर ने कवर्स की दिशा में हवाई शॉट लगाया. बटलर डीप में खड़े थे. वो भागते हुए आए और कैच पकड़ते हुए छाती के बल जमीन पर रगड़ने के बाद रुके. उन्‍हे लगा कि यह फेयर कैच है और अपनी टीम के पास आकर कैच पकड़ने का जश्‍न मनाने लगे. ऑन फील्‍ड अंपायर को भी पहली नजर में यही लगा कि यह फेयर कैच है लेकिन एहतियातन उन्‍होंने साफ्ट सिग्‍नल आउट देते हुए तीसरे अंपायर की मदद ली. कैमरे की फुटेज देखने पर पता चला कि गेंद जमीन पर छू गई थी. Also Read - AFG vs SL, T20 World Cup 2022 : श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराया,सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम

Kane Williamson apologized to Jos Buttler for being wrong in claiming the catch. pic.twitter.com/f01j6PwhBG

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 1, 2022