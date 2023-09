Trent Boult Comeback: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच साउथैम्पटन के रोज बाउल में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है जिसमें कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपने 100वें वनडे में लंबे ब्रेक के बाद धमाकेदार वापसी की है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी का आगाज करने आए और अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया.

दूसरे ओवर में बोल्ट और भी खतरनाक नजर आए. उन्होंने ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 विकेट लेकर धमाल मचा दिया. ओवर की पहली गेंद पर बोल्ट ने जॉनी बेयरस्टो और फिर तीसरी गेंद पर जो रूट को अपना शिकार बनाया. इसके बाद बोल्ट ने अपने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को महज 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड के टॉप आर्डर को तहस-नहस कर दिया. इस तरह बोल्ट ने अपनी पहली 15 गेंदों पर 3 विकेट झटकते हुए वर्ल्ड कप से पहले शानदार वापसी की.