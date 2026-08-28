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ENG vs PAK: ब्रॉडकास्टर ने इमरान खान के बेटों से की बात तो भड़क गया पाकिस्तान, PCB ने दी मैच छोड़ने की धमकी

लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन मैच के प्रसारणकर्ता स्काई स्पोर्ट्स ने अपने कॉमेंटेटर माइक अथर्टन को इमरान खान के बेटे का इंटरव्यू करते दिखाया. इस पर PCB को मिर्ची लगी है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 28, 2026, 10:06 AM IST
Imran Khan's Son at Lord's Test
लॉर्ड्स टेस्ट के लंच ब्रेक पर क्यों भड़का पाकिस्तान @x.com से
  • लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान खान पर की बात
  • इमरान के बेटों ने स्काई स्पोर्ट्स पर आकर बताया पिता की सेहत का हाल
  • PCB बोला- खेल में राजनीति स्वीकार नहीं, अगर इंटरव्यू चला तो हम छोड़ देंगे मैच
  • स्काई स्पोर्ट्स का कार्यक्रम देरी से चला लेकिन प्रसारण रोक नहीं पाया PCB

इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम पर हावी दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान में यह टेस्ट मैच टीम के खेल से ज्यादा खेल के बाहर की चीजों को लेकर चर्चाओं में है. टेस्ट मैच के पहले ही दिन लंच का ऐलान हुआ तो मैच के प्रसारणकर्ता स्काई स्पोर्ट्स ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे पाकिस्तान सरकार ही टेंशन में आ गई. दरअसल टेस्ट मैच के पहले ही दिन जब लंच का ऐलान हुआ तो स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान खान के बेटों के साथ इंटरव्यू दिखाने की सूचना दी.

माइक अथर्टन ने की इमरान खान के बेटों से बात

स्काई स्पोर्ट्स ने टेस्ट मैच के पहले दिन लंच ब्रेक के दौरान अपना प्रोग्राम पहले ही सेट किया हुआ था. इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का यह इंटरव्यू इंग्लैंड के जाने-माने क्रिकेटर और कॉमेंटेटर माइक अथर्टन के साथ हुआ था, जो पहले ही रिकॉर्ड था. जब स्काई स्पोर्ट्स ने इस इंटरव्यू के प्रसारण की बात कही तो इससे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) दोनों ही सहम गए.

और पढ़ें: 'जिसके साथ खेला, उसका साथ देना चाहता हूं', कपिल देव ने इमरान खान के लिए उठाई आवाज

पाकिस्तान सरकार ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के आरोप में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. लंबे समय से उनकी खराब सेहत को लेकर खबरें भी आती रही हैं. इस बीच पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें 16 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कुछ घंटों बाद ही इमरान को वापस जेल में डाल दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को 16 सितंबर तक हॉस्पिटल में रखने का आदेश दिया था.

इमरान के बेटों ने बताया पिता की सेहत का हाल

माइक आथर्टन ने इमरान खान के बेटों के साथ लिए इस इंटरव्यू में इमरान खान की जेल में हालत और लगातार बिगड़ती सेहत पर बात की. इमरान खान के दोनों बेटों ने पिता की सेहत और लगातार बिगड़ रही आंख की रोशनी पर चिंता जताई. पीसीबी को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि स्काई स्पोर्ट्स लंच सेशन में इमरान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने जा रहा है. वह इस पर तिलमिला गया.

PCB ने दी मैच के बॉयकॉट की धमकी

PCB ने तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप किया और लाइव मैच की कवरेज में राजनीति घुसाने पर कड़ा ऐतराज जताया. खबर है कि उसने यह चेतावनी भी दे दी थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान लंच के बाद अपनी टीम को ड्रेसिंग रूम से बाहर मैदान पर नहीं उतरने देगा. स्काई स्पोर्ट्स नेटवर्क ने लंच ब्रेक के दौरान इस सेगमेंट को दिखाने से पहले इसे कुछ देर के लिए रोक दिया था. इसके बाद PCB ने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आखिरकार वे अपनी धमकी से पीछे हट गए और पाकिस्तान की टीम दोपहर के सेशन के लिए मैदान पर लौट आई.

बदनाम हो रहा PCB

ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को इस शिकायत के बारे में जानकारी दी गई थी. खबरों के मुताबिक, टेस्ट सीरीज के पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर ने यह इंटरव्यू प्रसारित नहीं किया. कूटनीति के मोर्चे एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है.

एशिया कप में भी PCB ने किया था ड्रामा

इससे पहले उसने एशिया कप में भी टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी, जब भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ मैच खेलने के दौरान उससे हाथ मिलाने और बात करने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने की धमकिया देने के बाद इसमें खेला और अब लॉर्ड्स टेस्ट से हटने की उसकी धमकी भी फुस्स निकली, जबकि ब्रॉडकास्टर ने इमरान खाने के बेटों से हुई बातचीत का प्रसारण भी कर दिया.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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