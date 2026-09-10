EnglishHindi

ENG Vs PAK 3rd Test: पाकिस्तान के युवा गेंदबाज से इंप्रेस हुआ इंग्लैंड का दिग्गज, कहा- 'उसमें कुछ अलग था...'

ENG Vs PAK: पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भी बिखर गई. मगर डेब्यू करने वाला गेंदबाज सबको इंप्रेस कर गया.

Written by: Nandan Singh
Published: September 10, 2026, 1:39 PM IST
ENG Vs PAK 3rd Test
रजाउल्लाह की शानदार बॉलिंग. (Photo/IANS)
  • पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट
  • 133 रन पर ऑलआउट हुई पाक टीम
  • कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया इंप्रेस
  • बाबर आजम ने फिर तोड़ी फैन्स की उम्मीदें

ENG Vs PAK: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच के पहले ही दिन मेहमान टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर ढह गई. मेहमान टीम के भी 4 विकेट जल्दी गिर गए. पाकिस्तान के नए-नवेले गेंदबाज रजाउल्लाह ने अच्छा प्रदर्शन किया. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने भी पाकिस्तान के 21 साल के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह की तारीफ की है. रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया है और अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है. रजाउल्लाह इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे को आउट किया.

रजाउल्लाह ने किया इंप्रेस

नासिर हुसैन ने कहा: “पाकिस्तान लंबे समय से अपने गेंदबाजों से कुछ अलग करने की मांग कर रहा था. रजाउल्लाह का वह स्पेल देखना अच्छा लगा. उसमें कुछ अलग था. उसने बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट का विकेट लिया.” नासिर हुसैन खास तौर पर युवा पेसर की स्पीड और बाउंस पैदा करने की काबिलियत से प्रभावित हुए. लॉर्ड्स में मिली बड़ी हार के बाद पाकिस्तान टीम के 7 खिलाड़ियों को स्वदेश भेज दिया गया था और 7 नए खिलाड़ियों को इंग्लैंड बुलाया गया था. इसमें रजाउल्लाह भी शामिल हैं. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अब तक सिर्फ आठ प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं. प्रथम श्रेणी में रजाउल्लाह के नाम 30 विकेट हैं.

और पढ़ें: ENG vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित, 19 साल के स्पिनर की हुई एंट्री

पाकिस्तान के लिए सकारात्मक बात

रजाउल्लाह की गेंदबाजी बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के लिए एकमात्र सकारात्मक बात रही. रजाउल्लाह की गेंदबाजी की वजह से ही पहली पारी में 133 रन पर सिमटने वाली पाकिस्तान ने पहले दिन के खेल की समाप्ति के समय तक इंग्लैंड के 4 विकेट 156 पर गिरा दिए थे, और मैच में वापसी की संभावना को बनाए रखा था. टेस्ट के दूसरे दिन भी इस युवा गेंदबाज के प्रदर्शन पर नजर रहेगी.

ढह गई पाकिस्तान की बल्लेबाजी

पाकिस्तान की पारी की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम एक बार फिर बिखर गई और 33.5 ओवर में 133 रन पर सिमट गई. सऊद शकील 43 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे. दसवें नंबर पर आने वाले मोहम्मद अब्बास 21 रन बनाकर दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे. इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने 4, जबकि ओली रॉबिनसन और जोफ्रा आर्चर ने 3-3 विकेट लिए. (इनपुट: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.