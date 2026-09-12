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ENG vs PAK: इंग्लैंड ने पहली बार अपने घर में किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ, WTC प्वॉइंट्स टेबल में भी ऊपर चढ़ा

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में 8 विकेट से हराकर सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है. यह पहली बार है, जब उसने पाकिस्तान का क्लीन स्वीप किया.

Written by: Arun Kumar
Published: September 12, 2026, 8:58 PM IST
England Beat Pakistan
इंग्लैंड ने पाकिस्तान का किया सूपड़ा साफ @ICC/x

इंग्लैंड ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है. इस जीत के बाद इंग्लैंड छठे स्थान पर तो कायम है, लेकिन टीम का जीत प्रतिशत श्रीलंका से कहीं बेहतर हो गया है. जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने अर्धशतक लगाकर टीम की अगुवाई की और ‘थ्री लायंस’ (इंग्लैंड टीम) ने 130 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है, जब इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम करते हुए घरेलू मैदान पर पाकिस्तान का पहली बार सूपड़ा साफ (क्लीन स्वीप) किया.

हालांकि, उनके अगले साल ओवल में होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में खेलने की संभावना कम है, लेकिन उन्होंने 9 टीमों की स्टैंडिंग में अपना छठा स्थान मजबूत कर लिया है. वे श्रीलंका से और आगे निकल गए हैं और दो बार फाइनल तक का सफर तय करने वाली भारतीय टीम के करीब पहुंच गए हैं.

और पढ़ें: ICC Points Table: WTC फाइनल की ओर मजबूती से बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो रहा बेहाल- जानें भारत का भी हाल

तीसरे टेस्ट से पहले धीमी ओवर-रेट की गलतियों के कारण 14 प्वाइंट काटे जाने के बाद इंग्लैंड के नाम 15 मैचों में 62 प्वाइंट और जीत प्रतिशत 34.44 था. एजबेस्टन में मिली जीत से उनके 16 मैचों में कुल प्वाइंट 74 हो गए और उनका जीत प्रतिशत बढ़कर 38.54 प्रतिशत हो गया, जो अभी भी भारत के 51.51 के जीत प्रतिशत से काफी पीछे है.

वहीं, डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में पाकिस्तान की स्थिति और खराब हो गई है. बर्मिंघम में मिली हार से पहले ही वे सबसे निचले पायदान पर थे और अब उनका जीत प्रतिशत 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि उन्होंने केवल दो मैच जीते हैं और धीमी ओवर-रेट के कारण उनके आठ अंक भी काटे गए थे.

ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. बांग्लादेश के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद उनके 96 प्वाइंट और जीत प्रतिशत 80 है. साउथ अफ्रीका 36 प्वाइंट (चार मैचों में) और 75 के जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड छह मैचों में 72.22 के जीत प्रतिशत संग तीसरे स्थान पर है.

बांग्लादेश डार्विन में मिली जीत के कारण भारत से आगे है और छह मैचों में उनका जीत प्रतिशत 55.56 है और टीम चौथे स्थान पर काबिज है. श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीतने के बाद भारत के 11 मैचों में 68 प्वाइंट्स और 51.52 के जीत प्रतिशत के साथ पांचवें नंबर पर है. प्वाइंट्स टेबल में श्रीलंका और वेस्टइंडीज क्रमशः 7वें और 8वें स्थान पर हैं. श्रीलंकाई टीम के छह मैचों में जीत प्रतिशत 33.33 है, जबकि वेस्टइंडीज का 12 मैचों में जीत प्रतिशत 20.83 है.

(एजेसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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