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ENG vs PAK: पूर्व क्रिकेटर ने की पाकिस्तान की घोर बेइज्जती, बोला- सेकंड डिवीडन काउंटी वाली टीम

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान की खस्ताहाल बैटिंग देखकर उसकी गजब बेइज्जती की है. पाकिस्तान की नेशनल टीम को उन्होंने काउंटी क्रिकेट में भी दूसरे दर्जे की टीम करार दिया है.

Written by: Arun Kumar
Published: August 29, 2026, 3:17 PM IST
England vs Pakistan
इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान @ICC

इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई पाकिस्तान की हालत खस्ता है. वह पहला टेस्ट हारने के बाद लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, जहां उसकी पहली पारी मात्र 110 रनों पर ही सिमट गई. वह इंग्लैंड को पहली पारी में 290 रनों पर समेटने के बाद बैटिंग पर उतरा था और ओपनर अजान अवैस (46) को छोड़कर उसकी पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई.

अवैस के अलावा सिर्फ साउद शकील (16) ही ऐसे बल्लेबाज थे, जो दहाई का आंकड़ा छू पाए. टीम का हाल देखकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन निराश हैं और उन्होंने इस टीम को काउंटी क्रिकेट में सेकंड दर्जे की टीम करार दिया. माइकल वॉन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक अच्छा अटैक है, और इसमें बहुत क्षमता है. मुझे लगता है कि वे सभी बेहतर हो सकते हैं.

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उन्होंने कहा कि जब आपके पास चार गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हों तो यह इंग्लिश क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा संकेत है. अभी और भी बहुत कुछ बाकी है. वॉन ने कहा, ‘मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा. इंग्लैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी चुनौती नहीं मिल रही है. पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप शायद सबसे आसान बैटिंग लाइनअप है. मुझे लगता है कि एक गेंदबाज के तौर पर, वे सभी गेंदबाजी के लिए लाइन में लगे हैं. उन्हें पता है कि वहां विकेट हैं. ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी के तहस-नहस कर दिया.’

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर नहीं बनाएगा. इसलिए आप केवल 40 से 50 ओवर के लिए ही मैदान पर होंगे, इसलिए आप हर स्पेल में अपना सब कुछ देंगे. आप जो रूट के पास जाकर कहेंगे, अरे, मैं एक और बॉल डालूंगा.’ वहां बहुत सारे विकेट हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यह बहुत आसान है. वे अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वे अभी भी बहुत खतरनाक दिख रहे हैं. मुझे लगता है कि यह गेंदबाजी अटैक, जिस तरह से वे गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर वे इसी तरह से चलते रहे तो बेहतर बैटिंग लाइनअप को चुनौती देंगे. लेकिन यह पाकिस्तान की बैटिंग है. क्या यह सेकंड डिवीजन काउंटी क्रिकेट है? उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह टेस्ट मैच की बैटिंग लाइनअप है.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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