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ENG Vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ कैसा खेलते हैं जो रूट, अब तक का रिकॉर्ड कैसा है?

ENG Vs PAK: एक बार फिर से जो रूट को इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है. इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं.

Written by: Nandan Singh
Published: August 19, 2026, 11:46 AM IST
Joe Root
पाकिस्तान के लिए कप्तान के रूप में उतरेंगे रूट. (Photo/ICC)
  • इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज
  • कप्तान के रूप में रूट की वापसी
  • बुधवार से शुरू हो रहा पहला टेस्ट
  • पाकिस्तान के खिलाफ रूट के आंकड़े

ENG Vs PAK: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बुधवार यानी 19 अगस्त 2026 से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. फैन्स को इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार था. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमों के लिए यह सीरीज बेहद अहम है. इंग्लैंड अपने घर में हो रही इस सीरीज में निश्चित रूप से जीत दर्ज कर अपना विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027 के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी. सीरीज का पहला टेस्ट बुधवार से लीड्स में शुरू हो रहा है. इस सीरीज से जो रूट एक बार फिर से बतौर कप्तान अपने सफर का आगाज कर रहे हैं.

कप्तानी का टेस्ट

35 साल के रूट के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में खुद को एक बार फिर कप्तान के तौर पर अपनी क्षमता साबित करनी होगी. साथ ही, एक बल्लेबाज के तौर पर भी उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है. रूट मौजूदा समय में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. वह अकेले दम पर पारी को खींचने और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में सक्षम हैं, और ऐसा वह अपने करियर में करते रहे हैं. पाकिस्तान सीरीज में भी उनसे इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट और स्थानीय फैंस आकर्षक पारियों की उम्मीद करेंगे.

और पढ़ें: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने लिया यूटर्न- जो रूट को फिर बनाया टेस्ट कप्तान, सिलेक्टर्स ने वजह भी बताई

पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

पूर्व में 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके जो रूट का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में अच्छा रिकॉर्ड रहा है. वह पाकिस्तान के खिलाफ 2015 से 2024 के बीच 18 मैचों की 31 पारियों में 1,487 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 262 रन है. यह उनके टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर भी है. रूट का पाकिस्तान के खिलाफ औसत 53.10 रहा है.

कप्तानी पर क्या बोले रूट

कप्तान के रूप में वापसी कर रहे रूट एक बल्लेबाज के तौर पर भी पाकिस्तान सीरीज को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे. लीड्स टेस्ट से पहले अपनी कप्तानी पर रूट ने कहा: “मैंने जब पहली बार कप्तानी संभाली थी, तब की तुलना में मैं एक अलग खिलाड़ी और इंसान हूं. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, अनोखी जगह पर हूं, जहां मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए 60 से ज्यादा मैचों का अनुभव है. कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहूंगा और थोड़ा अलग तरीके से करूंगा.” (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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