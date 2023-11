ENG vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, कनकशन के बाद पहली बार नेट्स में उतरे शादाब खान

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) सिर में लगी चोट से उबरकर वापसी के लिए तैयार दिख रहे हैं जबकि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले विश्व कप मैच से पहले कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने बुधवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अभ्यास सेशन में जमकर पसीना बहाया. पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने दो दिन तक कोलकाता घूमने के बाद बुधवार की शाम को तीन घंटे तक अभ्यास सेशन में हिस्सा लिया. सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए उसे इंग्लैंड के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी.

शादाब ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में चोटिल होने के बाद पहली बार गेंदबाजी की. यह 25 साल का बल्लेबाज फील्डिंग करते समय गिर गया था और उनके सिर में चोट लगी थी. इसके कारण वह बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले दो मैच में नहीं खेल पाए थे. शादाब ने अभ्यास सेशन के दौरान अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी की और उसके बाद बल्लेबाजी का भी अभ्यास किया.

बाबर के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं होने के कारण पाकिस्तान को बल्लेबाजी में जूझना पड़ा है. उन्होंने अभी तक आठ पारियों में चार अर्धशतक लगाए हैं लेकिन वह अपनी किसी भी अच्छी शुरुआत को शतक में नहीं बदल पाए हैं. यही वजह है कि उन्होंने विश्व रैंकिंग में अपना नंबर एक स्थान गंवा दिया है.

बाबर बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब दिख रहे हैं और इसलिए उन्होंने नेट पर सबसे अधिक समय बिताया और विशेषकर तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का सामना किया. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ स्वीप शॉट भी लगाए ताकि वह आदिल राशिद (Adil Rashid) और मोईन अली (Moeen Ali) का डटकर सामना कर सकें. पसलियों में दर्द के कारण एमआरआई करने वाले तेज गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) ने भी अभ्यास सेशन के दौरान अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी की.

