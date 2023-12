इस्सी वोंग की पारी से इंग्लैंड ए महिला टीम ने भारत ए महिला टीम को तीसरे टी-20 मैच में दो विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है. रविवार को खेले गए मैच में भारत ए महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 101 रन पर ढेर हो गई थी, इंग्लैंड ए महिला टीम ने आठ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस्सी वोंग 28 रन बनाकर नाबाद रहीं. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया.

इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. उमा छेत्री (21 रन), दिशा (20 रन) और मोनिका पटेल (11 रन) को छोड़कर टीम का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. भारतीय टीम 19.2 ओवर में 101 रन पर ढेर हो गई. कप्तान मिन्नू मनी (08), जी त्रिशा (07), कनिका आहूजा (03 रन) बड़ी पारी नहीं खेल सकीं. इस्सी वोंग सहित इंग्लैंड के चार गेंदबाजों ने दो-दो विकेट लिए.

England A wins the series 2-1

They held their nerves in the end to win a low-scoring thriller at Wankhede. #CricketTwitter #INDAvENGW pic.twitter.com/rfT8hLDmWV

