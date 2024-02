IND vs ENG: रांची टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित, दो बदलाव

England Playing 11 vs India 4th Test: शुक्रवार से शुरू होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड ने आज अपनी प्लेइंग XI की घोषणा कर दी. उसने राजकोट टेस्ट के बाद अपनी प्लेइंग XI में दो बदलाव किए हैं. भारत दौरे पर विशाखापट्टनम टेस्ट में अपना डेब्यू करने वाले शोएब बशीर (Shoaib Bashir) की फिर से वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) को मौका दिया है. ऑली रॉबिन्सन इस दौरे पर पहली बार इंग्लैंड की टीम में खेलेंगे. भारत में यह उनका पहला मैच होगा. इंग्लिश टीम ने इन दोनों खिलाड़ियों के लिए रेहान अहमद (Rehan Ahmed) और मार्क वुड (Mark Wood) को प्लेइंग XI से बाहर रखा है.

5 टेस्ट की सीरीज में 3 टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड की टीम 2-1 पिछड़ी हुई है. इंग्लैंड की टीम ने अपनी बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया है. लगातार फ्लॉप चल रहे जैक क्रॉली, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो की इंग्लिश टीम ने अपनी प्लेइंग XI में बरकरार रखा है.

