World Cup से बाहर होते ही इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए किया टीम का ऐलान

वर्ल्ड कप 2023 में अपना अभियान समाप्त करने के कुछ ही घंटों बाद इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी वनडे और T20I टीम का ऐलान कर दिया है. टीम तीन वनडे मैचों में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी और इसके बाद पांच T20I खेलेगी.पहला वनडे 3 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि पहला T20 मैच 12 दिसंबर को खेला जाएगा. इंग्लैंड ने इस दौरे के लिए अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं. इंग्लैंड की वनडे टीम में केवल 6 ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वर्ल्ड कप में शिरकत की. वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद जोस बटलर को दोनों फॉर्मेट में कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है.

इस टीम में तीन अनकैप्ड वनडे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जिनके नाम हैं, ओली पोप, जॉन टर्नर और जोश टंग. T20I टीम की बात करें तो अनुभवी ऑलराउंडर मोईन अली ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है. हालाँकि, डेविड मलान दोनों प्रारूपों में जगह बनाने में असफल रहे.

वेस्टइंडीज दौरे के लिए इंग्लैंड की वनडे टीम: जोस बटलर (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कारसे, जैक क्रॉली, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक, लियाम लिविंगस्टोन, ओली पोप, फिल साल्ट, जोश टंग, जॉन टर्नर.

