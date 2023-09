लियाम लिविंग्स्टन के नाबाद 95 रन की पारी की मदद से इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे इंटरनैशनल में 79 रन से हरा दिया. बारिश के कारण मैच को 34 ओवर का कर दिया गया. न्यूजीलैंड को 34 ओवर में 227 रन का लक्ष्य मिला. डेरेल मिशेल के 57 रन की पारी के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड में चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है.

इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी जब लियाम लिविंग्स्टन क्रीज पर आए. टीम का स्कोर पांच विकेट पर 55 रन था. लिविंगस्टन ने 78 गेंद पर 95 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने सैम (42) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की. इस पार्टनरशिप ने मेजबान देश को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.