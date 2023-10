ये सब बेकार बहानें है! विश्व कप 2023 में इंग्लैंड के निराशाजनक प्रदर्शन पर भड़के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन

2019 की विजेता इंग्लैंड टीम जब 2023 वनडे विश्व कप खेलने के लिए भारत आई थी तो कप्तान जॉस बटलर (Jos Buttler) ने कहा था कि वो डिफेंडिंग चैंपियन की तरह नहीं खेलेंगे लेकिन तब इंग्लिश फैंस को पता नहीं था कि इस बयान का मतलब ये होगा कि इंग्लैंड टीम औसत से भी खराब दर्जे का क्रिकेट खेलेगी.

Also read: श्रीलंका के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद बोले इंग्लैंड के कप्तान बटलर-टीम सेलेक्शन में कोई गलती नहीं है लेकिन…..

गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ आठ विकेट से हारकर प्वाइंट्स टेबल में नौंवे नंबर पर पहुंची इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने माना कि उनकी टीम ने बल्ले और गेंद से बेसिक्स चीजें भी सही नहीं की. इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) ने खिलाड़ियों की बहानबाजी को सिरे से खारिज किया और कहा कि उन्हें अपने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी.

मैच के बाद स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए हुसैन ने कहा, “जो मुझे नहीं अच्छा लगता वो है खिलाड़ियों को बचने का रास्ता देना और मुझे लगता है कि इंग्लिश क्रिकेट में हम अक्सर ऐसा करते हैं. जब वो 50 ओवर में वर्ल्ड कप जीतते हैं या टी20 विश्व कप जीतते हैं तो वो महान हैं, वो कमाल है लेकिन जब गड़बड़ होती है तो सवाल इंग्लैंड के क्रिकेट स्ट्रक्चर पर उठते हैं, कितनी शर्म की बात है.”

“It’s such a lame excuse.”

Nasser Hussain says England can’t use the structure of English cricket as a ‘cop out’ for their failure at the World Cup pic.twitter.com/xT6JfJSS35

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) October 26, 2023