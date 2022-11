PAK vs ENG: 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड की टेस्ट टीम, नोट कर लीजिए फुल शेड्यूल

इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए रविवार को पाकिस्तान पहुंच गई. दोनों टीमों के बीच 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी. इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई है. इंग्लिश टेस्ट टीम ने इससे पहले 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जब उसे 0-2 से हार मिली थी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बेन स्टोक्स की कप्तानी में पाकिस्तान पहुंची इंग्लिश टीम का वीडियो शेयर किया है. पाकिस्तान दौरे पर इंग्लिश टीम को अपने तीनों मैच रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में खेलने हैं.

इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले पाकिस्तान दौरे पर आई थी, जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 7 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. इंग्लैंड की टीम पिछले साल ही पाकिस्तान का दौरा करने वाली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उसने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था.

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज- आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. पाकिस्तान नौ टीमों की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है जबकि इंग्लैंड सातवें स्थान पर. दोनों टीमें 2023 फाइनल खेलने के लिए शीर्ष दो में पहुंचने की कोशिश करेगी.