ENG vs PAK: पाकिस्तान की हार के साथ वर्ल्ड कप से विदाई, इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया क्वालीफाई

कोलकाता। सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके गत चैंपियन इंग्लैंड ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अपने अंतिम लीग मैच में शनिवार को यहां पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त देकर अपने निराशाजनक अभियान का जीत से अंत करने के साथ ही 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह सुरक्षित की. इंग्लैंड ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर बनाया. पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 43.3 ओवर में 244 रन बनाकर आउट हो गई.

इंग्लैंड ने इस तरह से नौ मैच में छह अंक लेकर अपने अभियान का अंत किया. वह अंक तालिका में सातवें स्थान पर रहा. विश्व कप में शीर्ष आठ में रहने वाली टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करेंगी. पाकिस्तान पांचवें स्थान पर रहा लेकिन उसने मेजबान होने के कारण चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्वत: ही क्वालीफाई कर लिया था.

सेमीफाइनल मुकाबले तय

इस मैच के बाद यह भी तय हो गया कि भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होगा. इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स (76 गेंदों पर 84 रन), जॉनी बेयरस्टो (61 गेंदों में 59 रन) और जो रूट (72 गेंदों में 60 रन) ने अर्धशतक लगाए. पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 64 रन देकर तीन जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने दो-दो विकेट लिए.

पाकिस्तान की बैटिंग रही फेल

पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन कोई भी उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया. उसकी तरफ से आगा सलमान ने 45 गेंद पर 51 रन बनाए. डेविड विली इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे. इस टूर्नामेंट के बाद संन्यास लेने वाले इस तेज गेंदबाज ने 56 रन देकर तीन विकेट लिए. उनके अलावा गस एटकिंसन, मोईन अली और आदिल राशिद ने दो-दो विकेट हासिल किए.

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करना था लेकिन इस मुकाम तक वह 30 रन ही बना पाया और इस बीच उसने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (00) और फखर जमां (01) के विकेट भी गंवा दिए थे. इन दोनों को डेविड विली ने आउट किया.

