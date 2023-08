लंदन. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बुधवार को घोषणा की कि वो तत्काल प्रभाव से महिला टीम की मैच फीस को पुरुष टीम की मैच फीस के बराबर कर रहे हैं. इंग्लैंड ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की इस घोषणा का यह मतलब है कि मैच फीस में समानता इंग्लैंड की महिलाओं की श्रीलंका के खिलाफ आगामी सफेद गेंद वाली घरेलू श्रृंखला से प्रभावी होगी, न्यूजीलैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाद इंग्लैंड अपनी अंतरराष्ट्रीय पुरुष और महिला टीमों के लिए मैच फीस बराबर करने वाला चौथा क्रिकेट राष्ट्र बन गया है.

हीथर नाइट ने कहा, पुरुषों के लिए समान मैच फीस देखना शानदार

इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने इस ऐतिहासिक कदम पर कहा, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम महिलाओं के खेल को आगे बढ़ाना जारी रखें और इंग्लैंड की महिलाओं और इंग्लैंड के पुरुषों के लिए समान मैच फीस देखना शानदार है, मैं खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने और पेशेवर खेल के विकास में उनके समर्थन के लिए पीसीए और इंग्लैंड महिला खिलाड़ी साझेदारी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी.

यह विकास इस ग्रीष्मकालीन महिला एशेज श्रृंखला में जून और जुलाई में 110,000 की रिकॉर्ड-तोड़ भीड़ के बाद आया है. महिला क्रिकेट के इतिहास में यह एक यादगार पल था, इंग्लैंड ने एजबेस्टन, किआ ओवल और लॉर्ड्स में महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के नए रिकॉर्ड बनाए. हीथर ने श्रृंखला को “महिलाओं के खेल के इतिहास में अब तक की सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला” घोषित किया.