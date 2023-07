ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद इंग्लिश फैंस ने की स्टीव स्मिथ की गजब बेइज्जती, सोशल मीडिया पर लगाई मीम्स की भरमार

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को रविवार को हेडिंग्ले के लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा. मेजबान टीम को मैच जीतने के लिए 251 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने चौथे दिन रविवार को सात विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के बाद इंग्लिश फैंस ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया. हेडिंग्ले टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के दर्शकों ने मैदान के अंदर ही स्टीव स्मिथ (Steve Smith) का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया.

तीसरे टेस्ट मैच के दौरान, कुछ प्रशंसकों को अपने चेहरे पर स्मिथ के चेहरे वाला मास्क पहने हुए देखा गया, जिसमें 2018 में हुए ‘सैंडपेपर गेट’ यानी के बॉल टेम्परिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मिथ के रोने का जिक्र था. इंग्लैंड के फैंस की यह हरकत ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को रास नहीं आया और उन्होंने इंग्लिश फैंस को लताड़ना शुरू कर दिया.

यह पहली बार नहीं है कि जब फैंस ने स्मिथ को ट्रोल किया है. 2018 में दक्षिण अफ्रीका में गेंद से छेड़छाड़ कांड यानी के बॉल टेम्परिंग विवाद के बाद एशेज सीरीज और प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंटों के दौरान इंग्लिश फैंस स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर का मजाक उड़ाते आए हैं.

So sad to see a legend get such treatment. Banter and all is fine but there’s a line for everything. Funny how the “Spirit of cricket” banner is conditional pic.twitter.com/n0aVKJWTiy — Anuj Nitin Prabhu (@APTalksCricket) July 9, 2023