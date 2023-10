ENG vs SL: श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड 156 रन पर ढेर, वर्ल्ड कप का बना सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

ICC World Cup 2023 ENG vs SL: इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुरुवार को बेंगलुरू में 33.2 ओवर में 156 रन पर आउट हो गई. इंग्लैंड की तरफ से बेन स्टोक्स ने सर्वाधिक 43 रन बनाए जबकि श्रीलंका की तरफ से लाहिरू कुमारा ने तीन विकेट लिए. 2 विकेट एंजेलो मैथ्यूज चटकाने में कामयाब रहे.

