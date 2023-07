ENG vs AUS 4th Ashes test: वोक्स और ब्रॉड ने कंगारुओं पर बरपाया कहर, पहले दिन स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया 299/8

ENG vs AUS 4th Ashes test Day 1 Stumps: तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स (52 रन पर 4 विकेट) और स्टुअर्ट ब्रॉड (68 रन पर दो विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज 2023 के चौथे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली में बैकफुट पर धकेल दिया. दिन का खेल समाप्त होने तक 299 रन के स्कोर तक ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट आउट हो चुके हैं.

स्टंप्स के समय मिचेल स्टार्क 70 गेंदों चार चौकों की मदद से 23 और कप्तान पैट कमिंस 1 रन बनाकर नाबाद लौटे. वोक्स के चार और ब्रॉड के दो विकेटों के अलावा मार्क वुड और मोईन अली को एक-एक सफलता मिली.

इससे पहले, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और टीम 61 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनरों उस्मान ख्वाजा (3) और डेविड वॉर्नर (32) का विकेट खो दिया. ख्वाजा को ब्रॉड ने और वॉर्नर को वोक्स ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने कुछ साझेदारियां की और ऑस्ट्रेलिया को 250 के पार पहुंचाया.

मार्नस लाबुशाने 115 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 51, स्टीव स्मिथ 41, ट्रेविस हेड 48, मिचेल मार्श 51, कैमरन ग्रीन 16 और एलेक्स कैरी 20 रन बनाकर आउट हुए.