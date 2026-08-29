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ENG vs PAK: पाकिस्तान की फ्लॉप बैटिंग पर भड़के कोच सरफराज अहमद, बल्लेबाजों को लगाई लताड़

पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद ने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि टीम सिर्फ 40-50 ओवर में ही ऑलआउट हो रही है. बल्लेबाजों को क्रीज पर समय बिताना होगा.

Written by: Arun Kumar
Published: August 29, 2026, 3:49 PM IST
Sarfaraz Ahmed
सरफराज अहमद @ICC

इंग्लैंड में पाकिस्तान की हो रही घनघोर बेइज्जती पर टीम के कोच सरफराज अहमद भी मायूस हैं और उन्होंने बल्लेबाजों को लताड़ लगाई है. सरफराज बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खासा नाखुश हैं. सरफराज का कहना है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे हैं और इसी कारण टीम 30 से 35 ओवरों के अंदर ही ऑलआउट हो जा रही है.

अब तक 200 रन नहीं बनाया पाकिस्तान

लीड्स टेस्ट की पहली पारी में 171 और दूसरी में 135 रनों पर सिमटने के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों का हाल लॉर्ड्स टेस्ट की पहली इनिंग में भी बेहाल रहा. इंग्लिश तेज गेंदबाजों के सामने टीम के बल्लेबाजों ने आसानी से घुटने टेक दिए और पूरी टीम महज 110 रन बनाकर सिमट गई. इस दौरे पर वह अब तक 200 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है.

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‘सिर्फ 30-35 ओवर में सिमट रही टीम’

सरफराज ने टीम के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को चिंता का विषय बताया. उन्होंने कहा, ‘आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी टीम 30 या 35 ओवर में ही ऑलआउट हो रही है. जाहिर है कि हमने इस पर बात की है और बल्लेबाजों को भी पता है कि हम पिच पर अधिक समय नहीं बिता रहे हैं.’

क्रीज पर समय बिताएं बल्लेबाज: सरफराज

उन्होंने आगे कहा, ‘हां, हालात बल्लेबाजों के लिए निश्चित रूप से मुश्किल हैं, लेकिन जो भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा समय बिताएगा और 30 से 40 गेंदें खेलेगा, उसे फायदा होगा. शुरुआती 30-40 गेंदें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर हम उनसे पार पा लें, तो हम बेहतर स्थिति में होंगे.’

अजान अवैस की तारीफ

सरफराज ने अजान अवैस की तारीफ की, जो टीम की ओर से अकेले क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने 102 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों की मदद से 46 रन बनाए. सरफराज ने ‘अजान ने भी शुरुआत में दबाव को अच्छे से संभाला और बाद में कुछ बहुत अच्छे शॉट खेले. इसलिए मुझे लगता है कि पहले घंटे में, यानी पहली 40 या 50 गेंदों पर आपको अच्छी तकनीक के साथ खेलना होगा.’

अजान को इस बात से फायदा

उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर रन बनाने वाले अजान अवैस की तारीफ की. इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अजान अवैस की तारीफ होनी चाहिए. जिस तरह से उन्होंने आर्चर के उस स्पेल का सामना किया, वह उनके और उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है. अवैस अहम समय पर बल्लेबाजी की और बेहतरीन गेंदबाजी का सामना किया. एक बल्लेबाज के तौर पर, यह उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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