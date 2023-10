Hindi Cricket Hindi

ENG vs SL: इंग्लैंड-श्रीलंका के बीच होती बराबर की लड़ाई, Head To Head रिकॉर्ड दे रही गवाही

ENG vs SL Head To Head: जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय 8वें स्थान और श्रीलंकाई टीम 7वें स्थान पर है. दोनों को अब तक केवल एक ही जीत मिली है.

बेंगलुरु: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 25वें मैच में आज यानी के गुरुवार को मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड (ENG vs SL world cup 2023) का सामना श्रीलंका से होना है. दोनों टीमों के बीच यह मैच बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. जोस बटलर की अगुवाई वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय 8वें स्थान और श्रीलंकाई टीम 7वें स्थान पर है. दोनों को अब तक केवल एक ही जीत मिली है. ऐसे में आज हारने वाली टीम के लिए टॉप-4 में पहुंचना असंभव हो जाएगा. वनडे इतिहास में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हेड टू हेड (ENG vs SL Head To Head) में अब तक बराबर की लड़ाई रही है.

श्रीलंका और इंग्लैंड के लिये यह करो या मरो का मुकाबला होगा. श्रीलंका ने ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को अपनी टीम में शामिल किया है.मैथ्यूज को पहले श्रीलंका की 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन वह रिजर्व के तौर पर आये. इसके बाद मतीषा पथिराना की चोट के कारण उन्हें टीम में लिया गया.

ODI में इंग्लैंड-श्रीलंका के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL ODI Head To Head)

वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 78 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें से इंग्लैंड ने 38 और श्रीलंका ने 38 मैच जीते हैं.तीन मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला है जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. इंग्लैंड ने अपने घर में श्रीलंका को 18 बार और श्रीलंका ने अपने घर में इंग्लैंड को 16 बार धूल चटाई है.

वर्ल्ड कप में इंग्लैंड-श्रीलंका के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL Head To Head in World Cup)

श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप में अब तक 11 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें से इंग्लैंड ने छह और श्रीलंका ने पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की है. अपने अपने घर से बाहर दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने और श्रीलंका ने 14 मैच जीते हैं. वहीं, किसी तटस्थ स्थान पर खेले गए मैचों में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 11 बार और श्रीलंका ने इंग्लैंड को छह बार मात दी है.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका संभावित प्लेइंग इलेवन:

इंग्लैंड: डेविड मालन, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जोस बटलर (कप्तान) (विकेटकीपर), ब्रायडन कार्स, डेविड विली, मार्क वुड, आदिल राशिद, गस एटकिंसन

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (कप्तान) (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, कुसान राजिथा, दिलशान मदुशंका.