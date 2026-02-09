Hindi Cricket Hindi

Ex India Batter Akash Chopra Urges Icc Reward For T20 World Cup Show Says They Should Be Given More Tournaments

T20 World Cup 2026: नेपाल को अब इनाम मिलना चाहिए, भारत के पूर्व ओपनर ने ICC से बड़ी डिमांड

भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा नेपाल के खेल से काफी खुश हैं. नेपाल की टीम ने रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का खेल दिखाया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में नेपाल सिर्फ चार रन से हारा. इसके बाद चोपड़ा ने नेपाल के खिलाफ और द्विपक्षीय सीरीज खेलने का अनुरोध किया.

नेपाल क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का खेल दिखाया.

नई दिल्ली: नेपाल की टीम ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर कमाल का खेल दिखाया. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में नेपाल ने इंग्लैंड को लगभग हरा ही दिया था. सिर्फ चार रन से जीत हासिल करने में इंग्लैंड के पसीने छूट गए. और भारत के इस पड़ोसी देश के खेल से पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा बहुत खुश हैं. चोपड़ा ने कहा कि सिर्फ वर्ल्ड कप में नेपाल के खेल की तारीफ करने के बजाय आईसीसी को कुछ और भी करना चाहिए. इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल के खेल को देखकर चोपड़ा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आईसीसी इस असोसिएट देश को ज्यादा द्विपक्षीय सीरीज और नियमित टूर्नामेंट में मौके दे. और न कि सिर्फ हर दो साल में उन्हें चकाचौंध भरे टूर्नामेंट में उतारे.

नेपाल ने इंग्लैंड के खिलाफ लक्ष्य का बहुत ही बहादुरी से पीछा किया. मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम पर पूरी तरह से नेपाल के फैंस से भरा हुआ था. और साल वह 2026 का बड़ा उलटफेर करने के बहुत करीब पहुंच गया था. अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए इस वीडियो में चोपड़ा ने जोर देकर कहा कि नेपाल जैसी टीम के साथ किसी पार्टी में अस्थायी मेहमान की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता.

चोपड़ा ने कहा कि हर दो साल में ही क्यों याद करते हैं?

चोपड़ा ने कहा, ‘मैं यहां बात करना चाहता हूं कि हम असोसिएट या थोड़ा सा नीचे रैंक की टीमों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. यह टोकन भागीदारी है. ये सिर्फ बाते हैं. यह कोई हौसलाअफजाई की बात नहीं हैं कि आज आप उनकी तारीफ में पोस्ट करें और फिर उन्हें दो साल बाद याद करें.’

चोपड़ा ने इस ओर इशारा किया कि कैसे टूर्नामेंट खत्म होते ही असोसिएट टीमों के लिए जोश और चर्चा हल्की हो जाती है.

उन्होंने कहा, ‘वे शादी में आते हैं और आप फिर उन्हें भूल जाते हैं. आप यह भी नहीं जानते कि अगले दो साल तक वे कहां हैं. हर मैच में लोअर रैंक टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन कहानी यह नहीं है क्योंकि हम ऐसी कहानी हर दो साल में सुनते हैं. हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और फिर इसे पूरी तरह भूल जाते हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह हम सबके लिए मायने नहीं रखता. हम आगे बढ़ जाते हैं. हम अपने घर जाते हैं और अपनी द्विपक्षीय सीरीज और टूर्नामेंट खेलते हैं. उनके बारे में कोई फिक्र नहीं करता. जब मैं उन्हें दबाव में बिखरते देखता हूं, उस लय को कायम न रख सकते हुए देखता हूं. तो लगता है कि ऐसी चीजें होती रहेंगी.’

क्या रहा मैच का हाल

रोहित पोडेल की कप्तानी में नेपाल की टीम वर्ल्ड कप में इतिहास रचने के करीब पहुंच गई थी. 185 रन के लक्ष्य के जवाब में उसकी टीम 6 विकेट पर 180 रन के स्कोर तक ही पहुंची थी. आखिरी ओवर में टीम को 10 रन चाहिए थे लेकिन वह पांच ही रन बना सकी. हार के बाद भी टीम के कप्तान पोडैल ने कहा कि वह अपनी टीम के खेल से बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि वे सिर्फ भाग लेने भर नहीं आए हैं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीमों को चुनौती देने आए हैं.

A fight for the ages! Team Nepal will take plenty of inspiration from this performance, as will their fans who gave it their all ❤️ Watch them next in #T20WorldCup #NEPvITA | THU, 12 FEB, 3 PM pic.twitter.com/a3GRcIKLno — Star Sports (@StarSportsIndia) February 8, 2026

नेपाल टी20 वर्ल्ड कप तक कैसे पहुंचा

नेपाल की टीम यहां तक अचानक नहीं पहुंची है. वह धीरे-धीरे आगे बढ़ी है. सबसे पहले साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम खेली थी. फिर वह एक दशक के लिए गायब हो गई. वह 2024 में लौटी और अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी वह खेल रही है. वह एशिया और ईएपी क्वॉलिफिकेशन में बिना कोई मैच गंवाए यहां तक पहुंची है. वर्ल्ड कप के इतर नेपाल ने 2025 में दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को सीरीज में 2-1 से हराया था.

