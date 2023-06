WTC Final- भारत की हालत यूं ही नहीं हुई पतली, ऑस्ट्रेलिया ने की है बॉल टैम्परिंग: पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम पिछड़ती दिख रही है. ऑस्ट्रेलिया के 469 रनों के विशाल स्कोर के सामने भारत अपनी पहली पारी में 151 रन जोड़ने तक 5 विकेट गंवा चुका है. भारत के पहले 5 विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखाई दिए हैं, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा लौट चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है लेकिन इस पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने ऑस्ट्रेलिया पर बॉल टैम्परिंग का संगीन आरोप लगाया है. अली ने कहा कि जब रोहित शर्मा, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा आउट हुए थे, तब तक ऑस्ट्रेलिया गेंद के साथ छेड़छाड़ कर चुका था.

टीम इंडिया मुश्किल में दिख रही है. अभी तक सिर्फ रवींद्र जडेजा ही ऐसे बल्लेबाज रहे हैं, जो भारत की ओर से 30 से ज्यादा रन बना पाए हैं. लेकिन रोहित, विराट और पुजारा जैसे बड़े नामों ने सस्ते में आउट होकर फैन्स को निराश किया है.