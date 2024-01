AUS vs PAK: फील्डर की खतरनाक छलांग, टोपी में गई गेंद लेकिन पेनल्टी नहीं लगी, क्या कहते हैं नियम

पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. सिडनी में दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन पाकिस्तानी खिलाड़ी साइम अयूब ने जबर्दस्त फील्डिंग की हालांकि इस दौरान वह चोटिल होने से बच गए. साजिद खान की गेंद पर स्टीव स्मिथ के शॉट को रोकने के लिए अयूब ने गेंद के पीछे दौड़ लगाई. गेंद को रोकने के लिए उन्होंने डाइव लगाई. हालांकि सिडनी की आउटफील्ड में उनका पैर अटक गया और वह बुरी तरह गिरे. हालांकि अच्छी बात यह रही कि अयूब को चोट नहीं लगी.

यह ऑस्ट्रेलियाई पारी का 65वां ओवर था. स्मिथ ने आगे बढ़कर लेग स्पिनर साजिद खान की गेंद को कवर्स के ऊपर से मारा. वह गेंद को अच्छी तरह टाइम नहीं कर पाए. हालांकि वह इन-फील्ड को क्रॉस करने में सफल रहे. अयूब ने हालांकि गेंद के पीछे तेज दौड़ लगाई.

अयूब ने गेंद को रोकने के लिए स्लाइड की. लेकिन इस दौरान गेंद उनकी टोपी में फंस गई. आम तौर पर अगर गेंद फील्डिंग टीम की टोपी या हेलमेट से लगती है तो उस पर पांच रन की पेनाल्टी लगती है. लेकिन अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे अयूब के साथ ऐसा नहीं हुआ.

A nasty moment in the SCG outfield!

Thankfully Saim Ayub is ok to continue #AUSvPAK pic.twitter.com/rRAC6rAqer

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2024