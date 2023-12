FACT CHECK | IPL 2024 में नहीं खेलेंगे मिशेल स्टार्क, गर्भवती पत्नी के लिए छोड़ेंगे करोंड़ों रुपये- जानें पूरी सच्चाई

मिशेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. मंगलवार, 19 दिसंबर को दुबई में हुई नीलामी में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाएं हाथ के इस गेंदबाज के लिए खूब पैसा खर्च किया. स्टार्क की खूबी है कि वह पारी की शुरुआत और अंत दोनों जगह गेंदबाजी कर सकते हैं.

नीलामी के बाद सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर यह खबर चलने लगी कि स्टार्क की पत्नी और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलीसा हीली पांच महीने की गर्भवती हैं और स्टार्क अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे.

इस खबर में बिलकुल भी सच्चाई नहीं है. क्योंकि एलीसा हीली इस समय भारत में टेस्ट मैच खेल रही हैं. इतना ही नहीं वह WPL में यूरी वॉरियर्स की टीम का कप्तानी भी करेंगी.

स्टार्क के लिए इतना बढ़-चढ़कर बोली लगाने वाली टीमों ने पहले ही उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी ले ली थी. इसके बाद ही नीलामी में उन पर जमकर बोली लगाई गई.

कैसे फैली यह खबर

यह खबर सबसे पहले एक्स पर पब्लिश हुई. स्टार्क के पैरोडी अकाउंट से पब्लिश हुई यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई.

Big blow for KKR, Alyssa Healy is 5 months pregnant, Mitchell starc likely to miss IPL to focus on his child. pic.twitter.com/9aKd41qW9u

— Mufadaal Vohra (@muffadaal_vohra) December 20, 2023