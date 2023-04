Hindi Cricket Hindi

IPL 2023 में फाफ डु प्लेसिस का धमाल; 6 पारियों में चार अर्धशतक जड़ ऑरेंज कैप पर किया कब्जा

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अब तक खेली छह पारियों में चार अर्धशतकों की मदद से कुल 343 रन बनाए हैं.

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अपना धमाकेदार बल्लेबाजी फॉर्म जारी रखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच में शानदार अर्धशतक जड़ ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. डु प्लेसिस ने अब तक खेले छह आईपीएल मैचों में 68.50 में पांच अर्धशतकों की मदद से 343 रन बनाए हैं.

गौरतलब है कि डु प्लेसिस पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2023 के 27वें मैच में बैंगलोर की कप्तानी नहीं कर रहे हैं. डु प्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में लगी चोट की वजह से आरसीबी की प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वो विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे थे.

आईपीएल 2023 में फाफ डु प्लेसिस:

73(43) vs मुंबई इंडियंस

23(12) vs कोलकाता नाइट राइडर्स

79*(55) vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

22 (16) vs दिल्ली कैपिटल्स

62 (33) vs चेन्नई सुपर किंग्स

84 (56) vs पंजाब किंग्स

डु प्लेसिस ने 56 गेंदो पर पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 84 रन बनाए. फाफ ने कोहली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 148 रन की शानदार साझेदारी बनाई जो कि आईपीएल इतिहास में आरसीबी की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

IPL में RCB के लिए सबसे बड़ी साझेदारी:

181 * – विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल vs राजस्थान रॉयल्स, मुंबई डब्ल्यूएस, 2021

167 – क्रिस गेल और तिलकरत्ने दिलशान vs पुणे वॉरियर्स इंडिया, बैंगलोर, 2013

148 – विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस vs मुंबई इंडियंस, बैंगलोर, 2023

147 – क्रिस गेल और विराट कोहली vs पंजाब किंग्स, बैंगलोर, 2016

137 – विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस vs पंजाब किंग्स, मोहाली, 2023

मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में डु प्लेसिस ने चोट के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की. इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज का रिकॉर्ड बेहतरीन है. इस मैदान पर खेले चार मैचों में डु प्लेसिस ने चार अर्धशतक बनाए हैं.

मोहाली में फाफ डु प्लेसिस का आईपीएल स्कोर:

55(41), 2015

67(53), 2016

96(55), 2019

84(56), 2023

