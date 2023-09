पालेकल (श्रीलंका)। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में शनिवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत ने चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में दो स्पिनर टीम में रखे हैं. पाकिस्तान ने पिछले मैच में नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज करने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया है.