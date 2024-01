VIDEO: फखर जमान ने लगाया लंबा आसमानी छक्का, मैदान के बाहर रोड पर गिरी गेंद, बॉल उठाकर भागा शख्स

हेमिल्टन: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आठ विकेट पर 194 रन का स्कोर बनाया है. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम ने 10 रन के अंदर अपने दो विकेट खो दिए. हालांकि इसके बाद फखर जमान (Fakhar Zaman) और पूर्व कप्तान बाबर आजम मिलकर अब तक तीसरे विकेट के लिए 70 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर चुके हैं. इस बीच फखर जमान ने शून्य पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और पांच छ्क्के जड़ दिए. जमान ने 23 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया.

जमान ने पांचवें ओवर से छक्के लगाने की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने अर्धशतक जड़ने से पहले ही पांच छ्क्के उड़ा दिए. उन्होंने पहले तो पांचवें ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर मिशेल सैंटनर के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़े. जमान ने इसके बाद 5.6 ओवर में गेंद को आसमान की सैर कराते हुए मैदान के बाहर रोड पर भेज दिया. जमान ने बेन सियर्स की गेंद पर इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर रोड पर जाकर गिरी. इसके बाद एक शख्स उस गेंद को उठकार भागते दिखे. गेंद इसके बाद वापस नहीं आई और अंपायर को दूसरी गेंद मंगानी पड़ी.

जमान ने इस छक्के के बाद सातवें ओवर में भी ईश सोढ़ी के खिलाफ दो गेंदो पर लगातार दो छक्के उड़ाए. इसके बाद उन्होंने 23 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. अर्धशतक पूरा करते ही जमान एडम मिल्ने की गेंद पर 9.4 ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए. जमान ने अपनी पारी में 25 गेंदों पर तीन चौके और पांच छक्कों की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट से 50 रन की तूफानी पारी खेली. उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का यह नौवां अर्धशतक है.

fakhar zaman hits six and and the ball gone out of the ground. babar and fakhar batting together against new zealand is a different sight these days. #PAKvsNZ pic.twitter.com/qW2mqVy06U

