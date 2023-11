PAK vs NZ: फखर जमान का बड़ा खुलासा, बताया किस प्लान के साथ मैदान में उतरे थे

वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी पारी खेल पाकिस्तान को जीत दिलाने वाले सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने कहा कि आज उनका दिन था. न्यूजीलैंड को करो या मरो के मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्धति (डीएलएस) से 21 रनों से शिकस्त दी. न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद रचिन रविंद्र (108 रन) के शतक और कप्तान केन विलियमसन (95 रन) के अर्धशतक से छह विकेट पर 401 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान को बार बार हुई बारिश के कारण 41 ओवर में 342 रन का संशोधित लक्ष्य मिला लेकिन फिर बारिश आ गयी. तब तक पाकिस्तान ने 25.3 ओवर में एक विकेट गंवाकर 200 रन बना लिये थे. बारिश काफी देर तक होती रही और फिर अंत में पाकिस्तान को विजयी घोषित कर दिया गया.

Fakhar Zaman’s sizzling century helps him win the @aramco #POTM in Bengaluru 👊#CWC23 | #NZvPAK 📝: https://t.co/RJR6oCjBu9 pic.twitter.com/dtVi3B8A3A

— ICC (@ICC) November 4, 2023