PAK vs AFG मैच देखने जा रहे हैं तो जान ले यें बातें; पूरी करनी होंगी ये शर्तें वर्ना नहीं मिलेगी चेपॉक में इंट्री

सोमवार, 23 अक्टूबर को विश्व कप 2023 के 22वें मैच में पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. चेपॉक की स्पिन फ्रेंडली पिच पर अफगान गेंदबाज राशिद खान (Rashid Khan), मुजीब उर रहमान (Muzeeb Ur Rehman) और मोहम्मद नबी (Mohammed Nabi) पाक बल्लेबाजों की नाक में दम करेंगे लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी फैंस को झेलनी पड़ सकती है अगर वो मैच के लिए स्टेडियम जाने से पहले टीएनसीए की जारी की गई एडवाइजरी हीं देखेंगे तो.

तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले विश्व कप मुकाबले से पहले स्टेडियम में आने वाले दर्शकों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है.

टीएनसीए ने दर्शकों से अनुरोध किया है कि वे पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मैच के लिए स्टेडियम आते समय अपने साथ- हैंड बैग, शोल्डर बैग, लैपटॉप, आईपॉड, कैमरा, फोन चार्जर, पावर बैंक, छाते, हेलमेट, लाइटर, तंबाकू उत्पाद, पानी की बोतलें, बैनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भोजन न लाएं.

Spectators visiting M A Chidambaram Stadium to witness the ICC Men’s World Cup matches will be provided free Kinley Drinking Water!! #TNCA #CWC23 #freewater pic.twitter.com/oWEFmQBHNH

बीसीसीआई ने इस विश्व कप टूर्नामेंट के दौरान हर वेन्यू पर दर्शकों के लिए मुफ्त पीने का पानी का इंतजाम किया हुआ है.

Stay hydrated and enjoy the Match Day experience to the fullest

As part of a memorable initiative by BCCI Honorary Secretary @JayShah, Cricket fans have access to FREE drinking water across all venues at the #CWC23 pic.twitter.com/fMJbcsMXyE

— BCCI (@BCCI) October 22, 2023