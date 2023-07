छह साल में पहली बार वेस्टइंडीज में हारी टीम इंडिया; फैंस ने की राहुल द्रविड़ को बर्खास्त करने की मांग

कोच राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम मैनेजमेंट का कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम देने का फैसला बुरी तरह उलटा पड़ गया जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया 40.5 ओवर में 181 रन पर सिमट गयी.

Ahmedabad, Mar 07 (ANI): Indian Cricket Team coach Rahul Dravid addressing the press conference ahead of the fourth test match against Australia, in Ahmedabad on Tuesday. (ANI photo)

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद कई भारतीय फैंस ने ट्विटर पर कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को बर्खास्त करने की मांग उठाई है. कोच द्रविड़ के नेतृत्व में भारतीय टीम अभी तक एक भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत सकी है.

फैंस का कहना है विश्व कप और एशिया कप जैसे अहम टूर्नामेंट्स से पहले प्लेइंग इलेवन में लगातार बदलाव करने के द्रविड़ के फैसलों से टीम इंडिया को फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है.

दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था. इन दो प्रमुख बल्लेबाजों की गैरमौजूदगी की वजह से टीम इंडिया 50 ओवर पूरे किए बिना 40.5 ओवर में 181 रन पर ही ऑलआउट हो गई.

ये टीम इंडिया का विदेश में वनडे में अब तक के अपने सबसे खराब प्रदर्शन में से एक था. दूसरे वनडे में मेजबान के खिलाफ 6 विकेट से मिली हार छह साल में वेस्टइंडीज की जमीन पर भारत की पहली हार है. साथ ही यह भारत के खिलाफ पिछले दस वनडे मैचों में वेस्टइंडीज की पहली जीत भी है.

आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 शुरू होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है. ऐसे में फैंस को द्रविड़ के लगातार प्रयोग करने की आदत समझ नहीं आ रही है.

Rahul Dravid as a coach : – lost 2021 T20 wc

– lost odi series against ban

– lost test series against sa

– lost odi series against sa

– lost asia cup

– lost 2022 T20 wc

– lost ODIs series against aus

– lost WTC final Dotvid destroy ICT #sackdravid pic.twitter.com/K9kfilmV9I — Saurav (@saurav_viratian) July 29, 2023

Experimented SKY at No.3 In First ODI.

Experimented Sanju at No.3 In 2nd Odi.

Sent Axar Patel ahead of Sky and Hardik.

Rested Main Players like Virat Kohli, Rohit, Shami Siraj in WC year.

Does he know exactly Wtf is Dravid doing ? #Sackdravid pic.twitter.com/LvZXxob9tX — Ae Jethiya! (@Babuchak_jethu) July 29, 2023

Don’t blame Hardik, Rohit and Dravid should take responsibility for this defeat

#SackDravid pic.twitter.com/94II6XALPH — Ayush (@vkkings007) July 29, 2023

Now ive become death, the destroyer of Indian Cricket team with my politics.#sackdravid pic.twitter.com/oaNSKfy83q — (@SergioCSKK) July 29, 2023

declared innings when sachin was batting on 194

now resting kohli in every other series when he’s in red hot form many problems , one solution#SackDravid pic.twitter.com/ptfyTCTECb — flick (@onlykohly) July 29, 2023

