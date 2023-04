गंगा के ऊ पार चौका; हिंदी या अंग्रेजी नहीं, आईपीएल फैंस को भा गई भोजपुरी कमेंट्री

शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और गुजरात टाइन्टस (Gujarat Titans) के बीच मुकाबले के साथ इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन की शानदार शुरुआत हुई. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में गुजरात ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया. आखिरी ओवर तक चले मैच में कई रोमांचक पल आए लेकिन खेल से बढ़कर भोजपुरी कमेंट्री ने फैंस का मनोरंजन किया.

आईपीएल 2023 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के राइट्स इस सीजन जियो को मिले हैं, जिन्होंने इस बार हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली के साथ भोजपुरी भाषा में कमेंट्री का विकल्प भी रखा है.

ये पहला मौका था जब भोजपुरी भाषा में आईपीएल मैचों की कमेंट्री की जा रही है और फैंस को पहले ही मुकाबले ये खूब पसंद आ रही है. ट्विटर के जरिए क्रिकेट फैंस ने भोजपुरी कमेंट्री के कई वीडियो पोस्ट किए.