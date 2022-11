BCCI ने नेशनल सेलेक्टर चेतन शर्मा को किया सस्पेंड, विराट कोहली के फैंस का 'KARMA' ट्वीट वायरल

Fans react with Kohli memes: चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति को उनके पद से फायर करने के बाद विराट कोहली के फैंस का 'KARMA' ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Chetan Sharma, Virat Kohli @ Twitter

टी20 वर्ल्ड कप 2022 में मिली शर्मनाक हार के एक सप्ताह बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा (Chetan Sharma) को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है. चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चार सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त करने के बाद बोर्ड ने राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों के लिए आवेदन मांगे हैं.

बीसीसीआई के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अचानक मीम्स का बाढ़ आ गई है. पूर्व कप्तान विराट कोहली के फैंस चेतन शर्मा को बर्खास्त करने पर खूब मजे ले रहे हैं. चेतन शर्मा के कार्यकाल के दौरान विराट की कप्तानी को लेकर काफी विवाद हुआ था. औरअब विराट के फैंस चेतन को उसी घटना की याद दिला रहे हैं.

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के ग्रुप चरण से ही बाहर होने के बाद विराट ने T20I टीम की कप्तानी छोड़ दी थी. लेकिन वह वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहना चाहते थे. लेकिन चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति ने ही व्हाइट बॉल के लिए विराट की जगह रोहित शर्मा को फुलटाइम कप्तान बनाने की तैयारी कर ली थी.

First Ganguly and now Chetan Sharma sacked pic.twitter.com/I8cok88EMO — SUPRVIRAT (@ishantraj51) November 18, 2022

18th November last year Chetan Sharma removed Virat Kohli from captaincy. 18th November this year, Chetan Sharma got sacked. THIS IS KARMA AND CHETAN GOT SERVED. King still stands tall.#ViratKohli pic.twitter.com/G4ObU8Yhuh — Avinash (@imavinashvk) November 18, 2022

Ganguly sacked,

Chetan sharma sacked,

Rohit to be sacked from t20 team,,

Mumbai lobby eradicated from power Banglore blood -Roger binny BCCI president Kohli back in form,,, is healing — Ʀ0G ☢ ÐłGVłJλ¥ (@DigvijayRog) November 18, 2022

Sourav Ganguly gone ✅

Chetan Sharma sacked ✅

Kohli back in form ✅

Meanwhile kohli fans pic.twitter.com/m6uwajWeBG — Aman (@_aman15_) November 18, 2022

विराट को फिर वनडे कप्तानी से भी हटा दिया गया था. कोहली ने इसके बाद इस साल की शुरुआत में टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया था. लेकिन अब चेतन शर्मा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति को उनके पद से फायर करने के बाद विराट कोहली के फैंस का ‘KARMA’ ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं (सीनियर पुरुष) के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 28 नवंबर तय की है. चेतन के कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम 2021 में खेले गए टी20 विश्वकप के नॉकआउट चरण में नहीं पहुंच पाई थी. इसके अलावा वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हार गई थी.