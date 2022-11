MS धोनी के बाद संजू सैमसन भी FIFA World Cup 2022 में छाए, फैंस पोस्टर लहराते नजर आए

कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भले ही भारतीय फुटबॉल टीम भाग नहीं ले रही हो, लेकिन उसके खिलाड़ियों, खासकर क्रिकेटरों का जलवा कायम है. भारत के सबसे सफल पूर्व कप्तान एमएस धोनी के बाद अब संजू सैमसन भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में छा गए हैं. फैंस स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ी का पोस्टर लहराते नजर आ रहे हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में धोनी का एक फैन सीएसके वाली जर्सी लेकर स्टेडियम पहुंचा था और अब विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के फैंस भी फुटबॉल महाकुंभ में भारतीय खिलाड़ी का पोस्टर लहराते हुए दिख रहे हैं. सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका नहीं दिया गया था और पहले वनडे में खेलने के बाद दूसरे वनडे से भी उन्हें बाहर कर दिया गया था.

इससे फैंस काफी नाराज दिखे थे और उन्होंने स्टेडियमों में संजू का पोस्टर लहराकर उनका सपोर्ट किया था. फैंस ने अब कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भी सैमसन का सपोर्ट किया है. एक फैन हाथ में उनका बैनर थामे नजर आ रहा है.

आईपीएल फ्रैंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने ट्विटर पर सैमसन के लिए अपना प्यार जताया. फ्रैंचाइजी ने उन पोस्टरों को शेयर किया है, जिसे लेकर फैंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फुटबॉल मैच देखने पहुंचे हैं. संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं. राजस्थान रॉयल्स ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें फैंस के हाथों में संजू सैमसन को सपॉर्ट करता हुआ बैनर था.