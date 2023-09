World Cup 2023 में नहीं मिल रहे टिकट और एशिया कप में IND vs PAK मैच के 15000 Ticket गए अनसोल्ड

जहां एक तरफ पांच अक्टूबर से शुरू होने वाले विश्व कप 2023 टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले के एक-एक टिकट लाखों की बिक रही है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप मैच के दौरान स्टैंड्स खाली पड़े हैं.

खराब शेड्यूलिंग और बारिश की संभावना के कारण रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप के सुपर-4 मैच के 15000 टिकट बिना बिके रह गए हैं. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कोलंबो में रविवार और सोमवार (मैच के दिन और रिजर्व दिन) दोनों दिन भारी बारिश की 90% संभावना है.