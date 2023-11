वर्ल्ड कप फाइनल में फ्लॉप हुए शुभमन गिल, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ Miss You Shikhar Dhawan

अहमदाबाद: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup Final) का फाइनल मैच आज यानी के रविवार, 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में हो रहे इस खिताबी मुकाबले में शुभमन गिल बल्ले से नाकाम रहे और सात गेंदें खेलने के बाद केवल चार रन ही बना पाए. टॉप ऑर्डर की नाकामी के चलते भारतीय टीम फाइनल में 240 रन ही बना सकी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2023 फाइनल में गिल के असफल होने के बाद भारतीय फैंस को अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की कमी खलने लगी. गिल के नाकाम रहने के बाद सोशल मीडिया पर शिखर धवन ट्रेंड करने लगा.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा ने धुआंधार शुरुआत दी. लेकिन गिल को असफलता मिली क्योंकि वह केवल 4 रन बनाकर मिशेल स्टार्क का शिकार बन गए. गिल ने स्टार्क की एक शॉर्ट गेंद को खींचने की कोशिश की, लेकिन गलत टाइमिंग के कारण गेंद गलत दिशा में चली गई और गेंद सीधे मिड-ऑन पर एडम ज़म्पा के पास चली गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहली सफलता मिल गई.

गिल के नहीं चलने के बाद फैंस को फाइनल में ‘गब्बर’ की कमी खलने लगी. फैंस धवन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे. सोशल मीडिया पर ‘Miss You Shikhar Dhawan’ ट्रेंड करने लगा.

#RohithSharma Gill down Shubman gill wicket 4Runs . Missing Shikhar Dhawan 😭 #shikhardhawan #ShubhmanGill pic.twitter.com/jbu7HadWt7

Today’s innings by Gill reminded everyone of Dhawan..😞#INDvsAUSfinal pic.twitter.com/53Nn3ZCVW6

— CricketTak (@_CricketTak) November 19, 2023