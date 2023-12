Hindi Cricket Hindi

Fans Trolled Arshdeep Singh After Expensive Bowling Against South Africa In 2nd T20i

IND vs SA 2nd T20I: अर्शदीप सिंह ने खूब लुटाए रन, यूजर्स ने कहा- रन मशीन

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच में अर्शदीप सिंह ने दो ओवर में 31 रन दिए. वे बहुत महंगे साबित हुए. इसके साथ ही ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए.

अर्शदीप सिंह का खराब प्रदर्शन, ट्रोलर्स ने नहीं बख्शा

नई दिल्ली: अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को कभी भारतीय तेज गेंदबाजी का भविष्य माना जा रहा था. टीम इंडिया के बाएं हाथ के पेसर ने अपने शुरुआती मैचों में अच्छा प्रदर्शन भी किया. अपनी सटीक यॉर्कर से बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बल्लेबाजों को परेशान किया. हालांकि हालिया कुछ मैचों में उन्होंने निराश किया है. साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनैशनल मैच में भी अर्शदीप ने अपने दो ओवरों में 31 रन दिए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को सेंट जॉर्ज पार्क, गवेखा को हुए मैच में अपने पहले ही ओवर में उन्होंने 24 रन दे दिए.

अर्शदीप की गेंदों पर साउथ अफ्रीका ने जमकर हमला बोला. पहले ही ओवर में उनकी गेंदों पर दो छक्के और तीन चौके लगे. भारत को इस मैच में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी अर्शदीप बहुत महंगे साबित हुए थे. अर्शदीप ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों में 16 ओवरों में 171 रन दिए. उन्होंने 10.68 रन प्रति ओवर की दर से गेंदबाजी की. कुल मिलाकर बात करें तो उन्होंने 41 टी20 इंटरनैशनल मैचों में 58 रन दिए हैं. उनका इकॉनमी 8.42 का रहा है.

अर्शदीप की इस तरह की गेंदबाजी का सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया गया. उनके खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें ट्रोल किया गया.

Run Machine Arshdeep Singh

🔥🔥🔥#INDvSA — RoMan (@SkyXRohit1) December 12, 2023

Arshdeep Singh is not deserving of a place in the team. Poor cricket all round. That lack of effort in trying to save the boundary was disappointing. — Mr Alone (@mr_sadANDlonely) December 12, 2023

Arshdeep Bhai yaar, lekin wo form. pic.twitter.com/df7Kh2hNJB — Silly Point (@FarziCricketer) December 12, 2023

Awful Field presence from Arshdeep, looks like a dead bug in the field. Bowling form has also gone. Looks a big liability on the team #INDvSA — Aryan (@sportsmenon) December 12, 2023

Arshdeep has been the biggest disappointment for too long — 5meoAkib (@akib27690640) December 12, 2023

Even Uganda Cricket will Refuse to select Arshdeep Singh in their Team.. — ٖ (@Sarkesam) December 12, 2023

कैसा रहा मैच का हाल

सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद मंगलवार को दूसरे मैच में भी बारिश ने खलल डाला. भारत की पारी के आखिरी ओवर में बरसात की वजह से मैच रोकना पड़ा था. उस समय भारत का स्कोर 19.3 ओवर में सात विकेट पर 180 रन था. साउथ अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से जीत के लिए 15 ओवर में 152 रन का टारगेट मिला जो उसने 13.5 ओवर में हासिल कर लिया.

बारिश के कारण मैदान गीला होने के बाद बोलर्स के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गईं थीं और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया. हेंड्रिक्स ने 27 गेंद की पारी में आठ चौके और एक छक्के की मदद से 49 रन बनाने के अलावा मैथ्यू ब्रीट्जस्के (सात गेंद में 16 रन) के साथ पहले विकेट के लिए महज 17 गेंद में 42 रन की साझेदारी की. उन्होंने कप्तान एडेन मार्कराम (17 गेंद में 30 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 30 गेंद में 54 रन की साझेदारी कर टीम की जीत लगभग पक्की कर दी.