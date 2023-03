IPL 2023: बहुत 'दर्द भरी' है अरिजीत सिंह की आवाज, फैन को आई एक्स की याद

IPL के 16वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है. लीग की शुरुआत से पहले रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें फिल्मी सितारों रश्मिका मंदाना और तमन्ना भाटिया समेत सिंगर अरिजीत सिंह ने परफॉर्मेंस दी, जिस पर फैन्स जोश से भर गए. अरिजीत सिंह के गानों से खासतौर से सभी का दिल जीत लिया. लेकिन इस बीच कुछ फैन्स ने उनके गानों पर चुटकी भी ले ली और सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर कर मौज ले ली.

एक फैन ने तो यहां तक कह दिया, मैच देखने आए थे लेकिन भाई ने एक्स गर्लफ्रेंड की याद करवा दी. अरिजीत सिंह ने इलाही.. इलाही.. से लेकर, हवाएं.., लहरा दो…, देवा.. देवा… समेत कई सुपरहिट सॉन्ग गाकर फैन्स को मंत्रगुमग्ध कर दिया.

हालांकि कुछ फैन्स ने उनके गानों की शिकायत भी की कि वह बोर कर रहे हैं. भई अब एक जैसा संगीत सबके मन को तो नहीं भाता न…