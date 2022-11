न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में रिषभ पंत (Rishabh Pant) को बतौर सलामी बल्‍लेबाज मौका दिया गया. पंत ने एक बार फिर सभी को निराश किया। ऐसे में उनका फैन्‍स की नाराजगी का शिकार होना तय था. सोशल मीडिया पर रिषभ पंत जमकर ट्रोल किए जा रहे हैं. फैन्‍स मांग कर रहे हैं कि पंत के स्‍थान पर संजू सैमसन (Sanju Samson) को टीम इंडिया में मौका दिया जाए. कमेंट्री के दोरान हर्षा भोगले ने भी पंत की बल्‍लेबाजी की अप्रोच पर सवाल उठाए.

लगातर खराब प्रदर्शन के चलते ही टी20 विश्‍व कप में चयनकर्ताओं ने दिनेश कार्तिक को रिषभ पंत पर तरजीह दी थी लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी मैचों में इस विकेटकीपर बल्‍लेबाज को फिर मौका मिला तो वो खास कमाल नहीं दिखा सके. पंत का समर्थन करने वाले क्रिकेट एक्‍सपर्ट का इसपर यह कहना था क उन्‍हें सलामी बल्‍लेबाज के तौर पर मौका दिया जाना चाहिए लेकिन न्‍यूजीलैंड सीरीज में वो ओपनर के तौर पर भी फ्लॉप रहे. दूसरे टी20 मुकाबले में उन्‍होंने छह रन बनाए। आज वो 11 रन का योगदान ही दे पाए।