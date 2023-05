चेपॉक में MS धोनी की एंट्री पर दिया ऐसा म्यूजिक, वायरल हो गया वीडियो

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) हर क्रिकेट फैन्स के दिलों पर राज करते हैं और जब बात चेन्नई की हो तो फिर यह उनका दूसरा घर है. वह जब से आईपीएल में इस फ्रैंचाइजी की कमान संभाल रहे हैं तब से वह यहां घर-घर के लोकल हीरो हैं. चेन्नई में लोग उन्हें यहां प्यार से थाला बुलाते हैं. इस साल दो सीजन बाद जब आईपीएल अपने पुराने अंदाज में फैन्स तक पहुंचा तो धोनी और उनके फैन्स के लिए यह एक अलग ही पल था. इस आईपीएल में धोनी की दीवानगी एक अलग ही स्तर पर थी.

धोनी ने चेन्नई के मैदान पर जब-जब बैटिंग के लिए एंट्री की तो यहां स्टेडियम में डीजे संभालने वाले डीजे जेन ने उनके लिए ऐसा म्यूजिक सेट किया, जिससे उनकी एंट्री और भी धांसू हो गई. इन दिनों डीजे जेन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रहा है. यह वीडियो एमएस धोनी की मैदान पर बैटिंग के लिए एंट्री करते हुए है. उन्होंने इस बार इस सुपरस्टार खिलाड़ी की एंट्री पर ऐसा म्यूजिक दिया कि वह तमिलनाडु में हर फैन्स की पहली पसंद बन गया. डीजे जेन का यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब उसे करीब ढाई करोड़ लोग देख चुके हैं.