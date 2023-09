भारत-पाक मैच के दौरान खाली स्टेडियम देख हैरान हुए फैंस; Asia Cup के आयोजकों पर उठे सवाल

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला होता है और स्टेडियम आम तौर पर दोनों देशों के दर्शकों से खचाखच भरे रहते है लेकिन श्रीलंका में एशिया कप के दौरान नजारा इसके विपरीत दिखा. भारत और पाकिस्तान अपने एशिया कप 2023 ग्रुप ए मैच में एक-दूसरे का सामना कर रहे थे तब स्टेडियम के कई हिस्से खाली थे.

स्टेडियम में प्रशंसक दोनों देशों का झंडा लहरा रहे थे, जयकार कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं थी , जितनी अक्सर इन दोनों देशों के मैचों में होती है. यहां स्टैंड और बिना स्टैंड वाले एरिया में कई स्थान खाली थे जो आम तौर पर भारत-पाक क्रिकेट मुकाबले के दौरान देखने को नहीं मिलता.