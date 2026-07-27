भारत के पूर्व दिग्गज को पसंद आया वैभव सूर्यवंशी का अंदाज, टीम इंडिया को दी वनडे में ओपनिंग कराने की सलाह

जिम्बाब्वे दौरे पर टी20 फॉर्मेट में छाए वैभव सूर्यवंशी का अंदाज भारत के पूर्व क्रिकेटर फारूख इंजिनियर को पसंद आया है. उन्होंने वैभव को अब वनडे टीम में लाने की सलाह दी है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 27, 2026, 4:35 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Sixes
वैभव सूर्यवंशी @Instagram
  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह- वनडे में रोहित के साथ ओपनिंग करें वैभव
  • कप्तान शुभमन गिल नंबर 4 पर करें वनडे में बैटिंग, वह टीम के बेस्ट बल्लेबाज
  • ‘वनडे में भी पारी की शुरुआत करने वाले आदर्श खिलाड़ी हैं सूर्यवंशी’
  • सूर्यवंशी के टीम में आने से भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप होगी मजबूत

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपना दमखम दिखा दिया है. उन्होंने 3 मैचों की इस सीरीज में सबसे ज्यादा 151 रन बनाए और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी जीत गए. 15 वर्षीय इस बल्लेबाज का दमखम देखकर भारत के पूर्व खिलाड़ी फारूख इंजिनियर ने इस किशोर उम्र के इस बल्लेबाज को भारतीय वनडे टीम में लाने की सलाह दी है और साथ ही सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कराने की सलाह दी है. इतना ही इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि कप्तान शुभमन गिल के लिए इन हालात में नंबर 4 पर खेलना सही होगा क्योंकि नंबर 3 की पॉजिशन विराट कोहली के लिए कई साल से रिजर्व है.

अपने दौर के इस दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज का मानना ​​है कि रोहित के साथ पारी का आगाज करने वाले शुभमन गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिससे मध्य क्रम को और मजबूती मिलेगी.

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इंजीनियर ने पीटीआई से कहा, ‘आदर्श स्थिति शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी की है. गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं. मेरे विचार से गिल इस समय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. इसलिए गिल को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘गिल गेंद को हवा में उठाकर नहीं मारते हैं. इसके अलावा वनडे में बाएं-दाएं हाथ के बल्लेबाजों का संयोजन आदर्श रहेगा. मेरा मानना है कि रोहित को टीम में रहना चाहिए और उन्हें सूर्यवंशी के साथ पारी की शुरुआत करनी चाहिए.’ इंजीनियर ने कहा, ‘सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने के लिए आदर्श खिलाड़ी है. विराट कोहली तीसरे और गिल चौथे नंबर पर आ सकते हैं. इससे भारत की बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाएगी.’

सूर्यवंशी ने जिंबॉब्वे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. इंजीनियर ने कहा कि इस 15 वर्षीय खिलाड़ी को वनडे टीम में शामिल करने का यह उपयुक्त समय है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को भारत की वनडे टीम में शामिल करने का यही सही समय है. मुझे समझ नहीं आता कि लोग वनडे और टी20 में इतना अंतर क्यों करते हैं. वह रन बना रहा है और उसमें पारी की शुरुआत करने का आत्मविश्वास भी है.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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